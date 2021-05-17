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Кардиолог: Частота сердечного ритма указывает на продолжительность жизни человека

При этом на данный показатель влияют многие факторы, в том числе эмоции и погодные условия.

17 мая, 08:20
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Смешно верить в то, что каждому человеку дано определённое количество сердечных сокращений. Однако частота ритма всё же влияет на долголетие, но она зависит от многих факторов и способна меняться при разных ситуациях. Об этом рассказала руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии, врач-кардиолог Елена Голухова в беседе с kp.ru.

"Частота ритма — это независимый показатель, как долго проживёт этот пациент. И те пациенты, которые имеют (в разумных пределах) более редкий пульс, они, как правило, живут дольше. Но это отражает не принцип экономии ударов сердца, а особенность парасимпатической, вегетативной и нервной системы, которая оказывает определённый защитный эффект", — объяснила врач.

По её словам, показатель частоты сердечного ритма зависит от очень многих факторов. Например, от проявляемых эмоций или изменения погодных условий. Малое количество ударов (48–52 в минуту) бывает, как правило, у молодых и активных людей, а также у некоторых взрослых. Однако с годами этого количества может быть недостаточно. В таком случае назначаются антиаритмики или ставятся стимуляторы.

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Физкультура, как отметила Голухова, является обязательной частью жизни. Даже если не получается регулярно заниматься спортом и ходить 10 000 шагов в день, то всё равно стоит выделять время хотя бы на зарядку по утрам.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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