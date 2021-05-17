Москвичам рассказали, как пережить "тридцатиградусный ад" на улице
Если человек всё же стал жертвой перегрева, терапевт рекомендует напоить пострадавшего водой и ожидать прибытия скорой помощи.
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Аномальная жара может стать причиной проблем со здоровьем у многих москвичей. Как не стать жертвой теплового удара, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
"Перегрев солнечными лучами кожных покровов как раз приводит к удару. Жидкости становится меньше. Человек потеет, она удаляется, а компенсации никакой нет, нарушается водно-солевой обмен, загущается кровь, и получается, что сосуды всё время в напряжённом состоянии", — отметила медик в беседе с телеканалом "Звезда".
По её словам, для профилактики теплового удара необходимо одеваться легче, но при этом так, чтобы не оставалось открытых участков тела, всегда носить головной убор и пить как можно больше жидкости. Однако если человек всё же стал жертвой перегрева, то терапевт рекомендует напоить его водой и ожидать прибытия скорой помощи.
Ранее москвичей оповестили о приходе в город тридцатиградусной жары. Такая погода особенно опасна для детей, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пенсионеров.
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