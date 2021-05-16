Как уберечься от жары: несколько советов дали в Роспотребнадзоре

Чтобы спастись от жары, необходимо придерживаться простых правил. Они помогут избежать теплового удара и резкого ухудшения здоровья. Как отметили в Роспотребнадзоре, наиболее подвержены негативным последствиям повышенной температуры воздуха пожилые и дети.

"Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья", — рассказали в ведомстве РИА "Новости".

Роспотребнадзор рекомендует носить одежду из натуральных тканей светлых оттенков, отказаться от жирной пищи, энергетиков и алкоголя, планировать поездки на транспорте в утренние или вечерние часы, а при походе по магазинам выбирать те, где оптимальный температурный режим.

Также для профилактики рекомендуется пить достаточное количество жидкости. Это может быть чай, морс, минеральная вода или кисломолочные напитки с низким содержанием жира. А вот от употребления газировки, энергетиков и алкоголя следует отказаться.

"Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до полутора литров жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", — отметили в Роспотребнадзоре.