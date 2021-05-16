Билла Гейтса уличили в неуклюжих попытках в браке приглашать девушек на свидания
Одна из его сотрудниц рассказала, что он наклонился к ней и низким голосом сказал: "Я хочу увидеться с тобой". От неожиданности та рассмеялась, чтобы уйти от ответа.
Фото © ТАСС / Markus Schreiber
Американский миллиардер Билл Гейтс, будучи женат, периодически пытался приглашать своих подчинённых женщин на свидания. Его попытки были "неуклюжими" и создавали некомфортную рабочую среду. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.
Как отмечает издание, интересовали миллиардера женщины как в компании Microsoft, так и в его благотворительном фонде. Поведение богача не выходило за рамки, не было угрожающим, он не давил на женщин.
Так, в 2006 году Биллу Гейтсу приглянулась сотрудница компании Microsoft, которая проводила презентацию. Он послал ей электронное письмо с приглашением на ужин и там предложил притвориться, что этого послания никогда не было, если девушке некомфортно. Так та и поступила.
В другом случае он якобы наклонился к сотруднице фонда и низким голосом сказал: "Я хочу увидеться с тобой. Ты поужинаешь со мной?" Та рассказала, что рассмеялась, пытаясь уйти от ответа. Отмечается, что было ещё несколько подобных случаев.
Напомним, Билл Гейтс объявил о решении развестись с супругой после 27 лет брака. В совместном заявлении пара упомянула, что вырастила трёх замечательных детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру. Как стало известно позднее, жена Гейтса Мелинда отказалась от супружеских алиментов после развода. По данным СМИ, пара не заключала брачного контракта, а свой союз назвала фактически распавшимся.
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