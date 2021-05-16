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Финансисты раскрыли, какая альтернатива доллару будет выгодной

Эксперты считают, что лучше всего хранить деньги в разных валютах, чтобы можно было реагировать на изменения рыночной ситуации.

16 мая, 23:07
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В последние годы одни из главных мировых валют — доллар и евро — растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход. Вместо вложений в одну валюту стоит выбрать валютный портфель и совершать операции несколько раз в год — тогда выгода будет ощутимой. Такое мнение выразили отечественные финансисты.

Время для спекуляций с валютой и инвестирования в неё сейчас не самое подходящее, так как ЦБ ужесточает денежно-кредитную политику, что будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе. Это не даст возможность заработать на валюте не слишком искушённому в биржевой торговле обывателю, считает инвестиционный стратег Павел Верёвкин.

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"Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть — в юанях и обязательно — в рублях, чтобы иметь возможность на реакцию по новостям или изменениям на рынке", — приводит слова независимого инвестконсультанта Сергея Звенигородского агентство "Прайм".

Как отмечается, есть и весьма привлекательные предложения на фондовом рынке — например, ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) и ПИФы крупных управляющих компаний. Здесь закон наиболее прозрачен и присутствует контроль со стороны государства. Однако риски, пусть даже небольшие, сейчас присутствуют везде. По словам Верёвкина, неконтролируемый поток ликвидности от "печатного станка" ФРС раздувает пузыри во всех активах, например акциях, металлах, недвижимости, криптовалюте.

Ранее стало известно, при каких условиях курс доллара может упасть до 50 рублей. Вероятность такого развития событий в ближайшем будущем оценена в 25 процентов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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