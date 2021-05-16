Стали известны российские регионы, лидирующие по строительству жилья

Ленинградская область, Подмосковье, а также Севастополь лидируют в рейтинге российских регионов по объёмам ввода жилья в 2020 году. В числе худших — Чукотка, Еврейская автономная область, Магаданская и Мурманская области. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

Как отмечают эксперты, повышенный спрос на недвижимость из-за программы льготной ипотеки привёл и к ускоренному запуску новых жилищных проектов, поэтому спада объёмов ввода жилья в ближайшие несколько лет не произойдёт. По данным специалистов, в прошлом году было введено 82,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,2% больше, чем в 2019-м. В пересчёте на одного россиянина было введено 0,561 квадратного метра.

На первом месте в рейтинге регионов по вводу жилья идёт Ленинградская область. Там на одного жителя было введено 1,415 квадратного метра. На втором месте город Севастополь — 1,34 квадратного метра. В числе лидеров также Московская (1,174), Калининградская (1,146), Липецкая (1,086) и Тюменская (1,027) области. Эксперты заметили, что четыре из шести субъектов были в лидирующей группе и по результатам рейтинга в прошлом году, а наращивание темпов строительства в Севастополе и Калининградской области можно объяснить повышенным спросом на курортах в условиях закрытых границ.

Недалеко от лидеров также расположились Сахалинская, Ульяновская и Калужская области, а также Краснодарский край — в этих регионах показатель ввода жилья на одного жителя превышает 0,8 квадратного метра. Всего же в 24 регионах страны ввод жилья превышает общероссийский уровень (0,561 квадратного метра), среди них девять регионов ЦФО.

В нижней части рейтинга расположились в основном регионы Дальневосточного федерального округа. На последнем месте — Чукотка, где объём ввода жилья в 2020 году составил 0,034 квадратного метра на человека. Предпоследнее место заняла Мурманская область — 0,048. В нижней части списка также находятся Магаданская область (0,064) и Еврейская автономная область (0,09). Ещё в трёх регионах — Забайкальском крае, Хабаровском крае и Амурской области — в минувшем году было введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека.