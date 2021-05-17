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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Кроме того, метеорологи предупредили москвичей и гостей столицы о сильном ветре.

17 мая, 05:57
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель </p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен сегодня в Москве. Причиной тому является сильная жара, сообщает Гидрометцентр.

"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.

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Как отметили в учреждении, опасная погода будет сохраняться весь день — с 11 часов утра до 6 часов вечера. За это время воздух в столице прогреется до 30 градусов тепла. Кроме того, жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре с порывами до 15 метров секунду.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд раскрыл, когда в Центральной России закончится аномальная жара, а столбики термометров вернутся в климатическую норму.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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