Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары
Кроме того, метеорологи предупредили москвичей и гостей столицы о сильном ветре.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен сегодня в Москве. Причиной тому является сильная жара, сообщает Гидрометцентр.
"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.
Как отметили в учреждении, опасная погода будет сохраняться весь день — с 11 часов утра до 6 часов вечера. За это время воздух в столице прогреется до 30 градусов тепла. Кроме того, жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре с порывами до 15 метров секунду.
Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд раскрыл, когда в Центральной России закончится аномальная жара, а столбики термометров вернутся в климатическую норму.
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