Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Как отметили в учреждении, опасная погода будет сохраняться весь день — с 11 часов утра до 6 часов вечера. За это время воздух в столице прогреется до 30 градусов тепла. Кроме того, жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре с порывами до 15 метров секунду.