Илон Маск снова обрушил стоимость биткоина одним твитом
Ранее компания Tesla отказалась принимать эту криптовалюту в качестве способа оплаты.
Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN
Стоимость биткоина опустилась ниже 45 тысяч долларов после очередного заявления американского предпринимателя Илона Маска. На этот раз бизнесмен не исключил продажи всех биткоин-активов компании Tesla, главой которой он является.
Как пишет агентство Bloomberg, причиной падения курса криптовалюты стал твит Маска в ответ на сообщение одного из фолловеров. Пользователь под ником CryptoWhale написал, что держатели биткоинов будут раздосадованы, когда обнаружится, что Tesla продала все биткоин-активы, стоимость которых ранее оценивалась в 1,5 миллиарда долларов. В ответ на это заявление глава компании написал: "В самом деле".
В последнее время курс криптовалюты тесно связан с Илоном Маском и его заявлениями. Так, несколько дней назад предприниматель сообщил, что Tesla приостанавливает приём биткойна как средства оплаты из-за неэкологичного способа её получения, что сразу обрушило стоимость монеты почти на 10%. Ранее же Маск несколькими твитами резко повысил стоимость криптовалюты Dogecoin.
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