Илон Маск снова обрушил стоимость биткоина одним твитом

Стоимость биткоина опустилась ниже 45 тысяч долларов после очередного заявления американского предпринимателя Илона Маска. На этот раз бизнесмен не исключил продажи всех биткоин-активов компании Tesla, главой которой он является.

Как пишет агентство Bloomberg, причиной падения курса криптовалюты стал твит Маска в ответ на сообщение одного из фолловеров. Пользователь под ником CryptoWhale написал, что держатели биткоинов будут раздосадованы, когда обнаружится, что Tesla продала все биткоин-активы, стоимость которых ранее оценивалась в 1,5 миллиарда долларов. В ответ на это заявление глава компании написал: "В самом деле".