Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Илон Маск снова обрушил стоимость биткоина одним твитом

Ранее компания Tesla отказалась принимать эту криптовалюту в качестве способа оплаты.

17 мая, 05:32
<p>Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN</p>

Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Стоимость биткоина опустилась ниже 45 тысяч долларов после очередного заявления американского предпринимателя Илона Маска. На этот раз бизнесмен не исключил продажи всех биткоин-активов компании Tesla, главой которой он является.

Как пишет агентство Bloomberg, причиной падения курса криптовалюты стал твит Маска в ответ на сообщение одного из фолловеров. Пользователь под ником CryptoWhale написал, что держатели биткоинов будут раздосадованы, когда обнаружится, что Tesla продала все биткоин-активы, стоимость которых ранее оценивалась в 1,5 миллиарда долларов. В ответ на это заявление глава компании написал: "В самом деле".

Как приобрести "кусочек" биткоина за тысячу долларов, рассказал эксперт по инвестициям

Как приобрести "кусочек" биткоина за тысячу долларов, рассказал эксперт по инвестициям

В последнее время курс криптовалюты тесно связан с Илоном Маском и его заявлениями. Так, несколько дней назад предприниматель сообщил, что Tesla приостанавливает приём биткойна как средства оплаты из-за неэкологичного способа её получения, что сразу обрушило стоимость монеты почти на 10%. Ранее же Маск несколькими твитами резко повысил стоимость криптовалюты Dogecoin.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Курс биткоина уже перевалил за 50 тыс.: сколько стоит оборудование, чтобы майнить самому

19 февраля, 21:40

Необычные форматы и зарубежные гости: Максим Древаль рассказал о сюрпризах марафона "Новое знание"

вчера в 16:58

ХАМАС опроверг сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

сегодня в 23:54

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

сегодня в 23:46

Байдену указали на фатальную ошибку, которая приведёт к поражению Киева в войне с Москвой

сегодня в 23:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1