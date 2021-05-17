Израиль нанёс удары по домам девяти командиров ХАМАС

Израильская боевая авиация нанесла удары по девяти домам высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Израиля.

В том числе удар был нанесён по дому командира батальона Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати. В израильской армии считают, что некоторые из уничтоженных домов были ещё и хранилищами оружия.

В пресс-службе армии также сообщили, что за минувшие дни противостояния радикалы выпустили 3100 ракет из Газы по Израилю. Отмечается, что это "самая высокая частота ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался за всю историю существования страны".