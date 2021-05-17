Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная – 2020" стала программист из Мексики

Российская конкурсантка Алина Санько не дошла даже до полуфинала. Приз зрительских симпатий достался девушке из Вьетнама.

17 мая, 04:17
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/andreamezamx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">andreamezamx</a></p>

Фото © Instagram /andreamezamx

Участница из Мексики Андреа Меза стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная – 2020". Корону ей вручила победительница прошлого года – модель из ЮАР Зозибини Тунци.

Мексиканка стала "мисс Вселенная". Видео © Instagram / missuniverse

Меза стала третьей представительницей Мексики, которой удалось завоевать этот титул. Ранее её соотечественницы получали награду в 1991 и 2010 годах. В этом году в пятёрку лидеров конкурса вошли девушки из Бразилии, Индии, Доминиканской Республики и Перу.

На церемонии награждения Меза была одета в обтягивающее красное платье в пол. Наряд был украшен блёстками. Андреа 1994 года рождения, она программист. Работу по специальности она сочетает с участием в конкурсах красоты.

В Российской армии выбрали самую красивую девушку

В Российской армии выбрали самую красивую девушку

Отметим, что обладательница титула "Мисс Россия — 2019" Алина Санько не вошла в число 21-й претендентки на звание "Мисс Вселенная" в этом году.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Живот скорректирован": Боня усомнилась в красоте новой "мисс Вселенная" и предложила отдать корону украинке

вчера в 12:43

"Мисс Вселенная" стала программистка из Мексики, от красоты которой нагревается процессор: 10 фото

вчера в 10:36

Нарышкин назвал убогими обвинения Чехии в адрес России

сегодня в 18:57

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

сегодня в 23:46

Байдену указали на фатальную ошибку, которая приведёт к поражению Киева в войне с Москвой

сегодня в 23:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1