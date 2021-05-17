Победительницей конкурса "Мисс Вселенная – 2020" стала программист из Мексики

Участница из Мексики Андреа Меза стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная – 2020". Корону ей вручила победительница прошлого года – модель из ЮАР Зозибини Тунци.

Мексиканка стала "мисс Вселенная". Видео © Instagram / missuniverse

Меза стала третьей представительницей Мексики, которой удалось завоевать этот титул. Ранее её соотечественницы получали награду в 1991 и 2010 годах. В этом году в пятёрку лидеров конкурса вошли девушки из Бразилии, Индии, Доминиканской Республики и Перу.

На церемонии награждения Меза была одета в обтягивающее красное платье в пол. Наряд был украшен блёстками. Андреа 1994 года рождения, она программист. Работу по специальности она сочетает с участием в конкурсах красоты.