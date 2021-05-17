Мэр российского города принёс жителям извинения за 300 ям на дорогах
Глава администрации пообещал, что самые проблемные из них будут закрыты в течение пары недель.
Фото © instagram/o.g.imameev
Мэр Благовещенска Олег Имамеев обратился к его жителям с извинениями. Поводом для этого стало состояние дорог — администрация насчитала в городе более 300 серьёзных ям. Как признался Имамеев, в прошлые годы к началу тёплого периода их было меньше, максимум около ста.
"Приношу свои извинения за состояние дорог Благовещенска. Приложим все усилия, чтобы ко Дню города (2 июня. — Прим. ред.) наиболее опасные участки были отремонтированы", — заверил глава города на своей странице в Instagram.
Ситуацию с состоянием дорог в городе он назвал тяжёлой, заявил, что ответственность с себя не снимает. Причин образования ям назвал несколько, в том числе переувлажнение почвы, износ полотна, некачественно выполненные работы.
Мэр пообещал также ускорить работу подрядчиков, сделать так, чтобы дороги для ремонта труб перекапывали по согласованному графику.
Лайф рассказывал, что главу другого российского города ранее задержали из-за дороги, отремонтированной только на бумаге. По версии следствия, он ещё и позволил подрядчику пользоваться ресурсами местного месторождения, хотя права такого не имел.
Лента новостей
России корона не светит: Алину Санько не взяли в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная"
17 мая, 03:30
Премьер Чехии "не может объяснить" нежелание Земана верить в одну версию ЧП во Врбетице
17 мая, 03:25
Доктор Мясников рассказал, в чём заключается смертельная опасность персиков и абрикосов для детей
17 мая, 03:00
Комментариев: 0