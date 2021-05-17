Мэр российского города принёс жителям извинения за 300 ям на дорогах

Мэр Благовещенска Олег Имамеев обратился к его жителям с извинениями. Поводом для этого стало состояние дорог — администрация насчитала в городе более 300 серьёзных ям. Как признался Имамеев, в прошлые годы к началу тёплого периода их было меньше, максимум около ста.

"Приношу свои извинения за состояние дорог Благовещенска. Приложим все усилия, чтобы ко Дню города (2 июня. — Прим. ред.) наиболее опасные участки были отремонтированы", — заверил глава города на своей странице в Instagram.

Ситуацию с состоянием дорог в городе он назвал тяжёлой, заявил, что ответственность с себя не снимает. Причин образования ям назвал несколько, в том числе переувлажнение почвы, износ полотна, некачественно выполненные работы.

Мэр пообещал также ускорить работу подрядчиков, сделать так, чтобы дороги для ремонта труб перекапывали по согласованному графику.