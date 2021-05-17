Доктор Мясников рассказал, в чём заключается смертельная опасность персиков и абрикосов для детей

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил летние фрукты, которые могут быть смертельно опасными для детей. Как сообщил доктор, в этот список входят абрикосы и персики, а точнее их косточки. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Россия-1". Как отмечает Мясников, в косточках этих продуктов содержится ядовитое вещество — синильная кислота.

"В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота [вызывает] отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом", — подчеркнул медик.

А биолог Екатерина Баранова напомнила, что многие дети страдают аллергией на персики. Чтобы избежать такой реакции организма, специалист порекомендовала сварить фрукты и очистить их от кожуры и внутренней части, где много белков.