Россиян предупредили о возможности резкого роста цен на сахар

В июне закончится действие соглашения о фиксированных ценах на сахар, и Минсельхоз уже думает, как дальше регулировать стоимость этого продукта. Среди возможных инструментов — создание интервенционных запасов, продолжение квот на беспошлинный импорт. Ещё один вариант — переключение переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством Объединённой зерновой компании (ОЗК). Об этом пишет "Коммерсант".

В то же время издание отмечает, что некоторые представители бизнеса относятся к подобным мерам скептически, предупреждая о "запредельном" росте цен на сахар в 2022 году.