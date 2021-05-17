Россиян предупредили о возможности резкого роста цен на сахар
У правительства в запасе есть несколько мер, которые могут повлиять на рыночную ситуацию. Производители говорят, что не все они могут быть полезны.
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В июне закончится действие соглашения о фиксированных ценах на сахар, и Минсельхоз уже думает, как дальше регулировать стоимость этого продукта. Среди возможных инструментов — создание интервенционных запасов, продолжение квот на беспошлинный импорт. Ещё один вариант — переключение переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством Объединённой зерновой компании (ОЗК). Об этом пишет "Коммерсант".
В то же время издание отмечает, что некоторые представители бизнеса относятся к подобным мерам скептически, предупреждая о "запредельном" росте цен на сахар в 2022 году.
В этом году сев сахарной свёклы идёт с отставанием из-за погоды, что отсрочит запуск заводов, будет упущен период пикового спроса на сахар со стороны промышленных потребителей. Это может привести к росту стоимости кондитерских изделий. Компании уже начали изучать предложения на внешних рынках.
Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты. Он подчеркнул, что повышение стоимости товаров не может быть связано с пандемией, после чего глава правительства Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен. Позже был представлен план по снижению стоимости продуктов.
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