Индийский чай может подорожать по всему миру сразу по двум причинам

Резкий рост случаев заражения коронавирусом в Индии, а также засуха могут помешать сбору урожая чая. Производители уверяют, что, если ситуацию со вспышкой заболеваемости не удастся взять под контроль, цены на этот товар могут вырасти. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, ссылаясь на местную чайную ассоциацию, на 90 чайных плантациях в штате Ассам, крупнейшем производителе в стране, зафиксировано в общей сложности примерно 500 случаев инфицирования ковидом. Однако, как заявляют владельцы плантаций, для определения настоящих масштабов пандемии необходимо провести дополнительное тестирование. Кроме того, власти пытаются остановить распространение инфекции на 800 других плантациях штата.

Представители профсоюзов полагают, что причиной роста заболеваемости среди работников плантаций стали условия жизни и труда. Они добавили, что сотрудники работают и перемещаются большими группами. Отмечается, что были открыты пункты вакцинации для рабочих, однако привить от коронавируса всех пока не получается в связи с нехваткой вакцин.

Ситуация с чаем усугубляется из-за сильной засухи в Ассаме и в штатах на северо-востоке Индии. Это также приводит к снижению урожая.