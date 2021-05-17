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Индийский чай может подорожать по всему миру сразу по двум причинам

Как отмечается, среди работников, занятых на плантациях, фиксируются сотни случаев заражения ковидом.

17 мая, 02:22
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Резкий рост случаев заражения коронавирусом в Индии, а также засуха могут помешать сбору урожая чая. Производители уверяют, что, если ситуацию со вспышкой заболеваемости не удастся взять под контроль, цены на этот товар могут вырасти. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, ссылаясь на местную чайную ассоциацию, на 90 чайных плантациях в штате Ассам, крупнейшем производителе в стране, зафиксировано в общей сложности примерно 500 случаев инфицирования ковидом. Однако, как заявляют владельцы плантаций, для определения настоящих масштабов пандемии необходимо провести дополнительное тестирование. Кроме того, власти пытаются остановить распространение инфекции на 800 других плантациях штата.

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Представители профсоюзов полагают, что причиной роста заболеваемости среди работников плантаций стали условия жизни и труда. Они добавили, что сотрудники работают и перемещаются большими группами. Отмечается, что были открыты пункты вакцинации для рабочих, однако привить от коронавируса всех пока не получается в связи с нехваткой вакцин.

Ситуация с чаем усугубляется из-за сильной засухи в Ассаме и в штатах на северо-востоке Индии. Это также приводит к снижению урожая.

Напомним, в апреле 2020 года в Индии также возникали проблемы со сбором урожая. Это объяснялось карантином и другими ограничительными мерами, связанными с ковидом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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