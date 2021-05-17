Бывшая любовница Бориса Джонсона написала теледраму о его сексуальных похождениях

Бывшая любовница действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — американская бизнесвумен Дженнифер Аркури — написала телевизионную драму, основанную на истории их взаимоотношений. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, драма с участием вымышленных персонажей будет построена вокруг предполагаемой истории любви между американской предпринимательницей Аркури и мэром Лондона Джонсоном. При этом сюжетная линия, созданная 36-летней женщиной, будет включать в себя хаотичного персонажа-политика, который пользуется популярностью у своих фанатов, но имеет ненасытный сексуальный аппетит.

Как сообщает издание, сценарием, предположительно, уже заинтересовались Netflix, Amazon, а также Disney+.

Добавим, что Джонсон в прошлом году избежал уголовных обвинений из-за его скандальных интимных связей с Аркури. Расследование касалось периода, когда Джонсон был ещё мэром британской столицы. В частности, политика подозревали в оказании незаконной денежной помощи бизнесу Аркури, а также в возможной растрате бюджета Лондона. Однако полиция пришла к выводу, что Джонсон не оказывал противозаконных спонсорских услуг. При этом было доказано, что он действительно состоял в интимных отношениях с Аркури.