Ударила по лицу: Безрукова рассказала о сексуальных домогательствах со стороны режиссёра

Российская актриса Ирина Безрукова призналась, что в юности её домогался режиссёр. В обмен на интимную близость он предлагал ей карьерный рост.

"Мне тогда было лет 25, и я работала над фильмом с известным режиссёром, с великими артистами. Однажды в гримёрке ко мне подошёл режиссёр-постановщик и схватил сзади. Это было грубо, не оставалось сомнения в том, чего он хочет", — поделилась Безрукова в эфире программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

От приставаний актрисе удалось отбиться — Безрукова ударила его по лицу, но это не остановили похотливого режиссёра. Позже он позвал актрису в гостиничный номер с целью обсуждения гонорара.

"В номере была его жена, но он попросил её выйти на балкон. И вот пока она стояла в соседнем помещении и смотрела вдаль, он прижал меня к стене. Так сильно, как умеют мужчины. Сказал: "Если ты меня не полюбишь до конца съёмок, я тебя переозвучу", — заявила актриса.