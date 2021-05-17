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Ударила по лицу: Безрукова рассказала о сексуальных домогательствах со стороны режиссёра

Жертвой харассмента актриса стала в 25 лет, и мужчину не смущало даже присутствие жены в том же номере гостиницы.

17 мая, 01:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/irina_bezrukova_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">irina_bezrukova_official</a></p>

Фото © Instagram / irina_bezrukova_official

Российская актриса Ирина Безрукова призналась, что в юности её домогался режиссёр. В обмен на интимную близость он предлагал ей карьерный рост.

"Мне тогда было лет 25, и я работала над фильмом с известным режиссёром, с великими артистами. Однажды в гримёрке ко мне подошёл режиссёр-постановщик и схватил сзади. Это было грубо, не оставалось сомнения в том, чего он хочет", поделилась Безрукова в эфире программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

От приставаний актрисе удалось отбиться — Безрукова ударила его по лицу, но это не остановили похотливого режиссёра. Позже он позвал актрису в гостиничный номер с целью обсуждения гонорара.

"В номере была его жена, но он попросил её выйти на балкон. И вот пока она стояла в соседнем помещении и смотрела вдаль, он прижал меня к стене. Так сильно, как умеют мужчины. Сказал: "Если ты меня не полюбишь до конца съёмок, я тебя переозвучу", — заявила актриса.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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