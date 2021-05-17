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Как приобрести "кусочек" биткоина за тысячу долларов, рассказал эксперт по инвестициям

Он предупредил, что инвестор, вкладывая любую сумму в криптовалюту, должен осознавать, что есть большая вероятность потерять деньги.

17 мая, 00:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для покупки криптовалюты нет минимальных ограничений. Поэтому, чтобы купить биткоин, необязательно вкладывать сразу 50 тысяч долларов — именно в этих пределах колеблется сегодня цена самой известной криптовалюты. Об этом рассказал эксперт по инвестициям Владимир Масленников.

"Биткоин, как и другую цифровую валюту, можно купить на криптобиржах. Их достаточно много. Одни из самых известных и востребованных — Coinbase Pro, BitMEX, Bittrex", — приводит слова Масленникова агентство "Прайм".

Он отметил, что для покупки биткоинов сперва нужно завести криптокошелёк. Приобрести можно не весь биткоин целиком, а, например, один сатоши (самая маленькая единица криптовалюты) — эквивалент 0,00000001 биткоина.

Биткоин резко потерял почти 10% стоимости

Биткоин резко потерял почти 10% стоимости

Однако эксперт предупреждает, что инвестор, вложив тысячу долларов или любую другую сумму, должен осознавать, что есть большая вероятность потерять деньги. Это связано с тем, что рынок криптоактивов характеризуется высокой волатильностью. Кроме того, Масленников считает, что биткоин в будущем уступит другим, более продвинутым с точки зрения технологии активам.

"В целом росту блокчейн-активов будут способствовать развитие технологии и имплементация новых протоколов. Стоит отметить, что эти факторы положительно скажутся только на тех активах, которые эти технологии применяют", — заключил специалист.

Ранее финансист объяснил россиянам, почему в эпоху биткоина полезно вкладывать свои деньги в золото.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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