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Слишком много работать смертельно опасно: учёные определили чёткую границу

Пандемия коронавируса стёрла для многих границу между домом и трудом, что может сказаться на здоровье.

17 мая, 00:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Увеличение продолжительности рабочей недели до 55 часов и более ведёт к росту риска инсульта и смерти от ишемической болезни. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения. Они отмечают, что пандемия CoViD-19 существенно изменила характер работы многих людей и стёрла грань между домом и работой.

"Согласно исследованию, работа в течение 55 часов и более в неделю ассоциируется с ростом на 35%, по оценкам, риска инсульта и на 17% — риска смерти от ишемической болезни сердца в сравнении с рабочей неделей 35–40 часов", — отметили эксперты в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации (МОТ).

Там подчёркивают, что переработка в основном отражается на здоровье мужчин. На них приходится 72% всех смертей. При этом число людей, которые чрезмерно много работают, растёт и составляет сейчас 9% населения мира.

"Ни одна работа не стоит того, чтобы подвергать себя риску инсульта или заболевания сердца", — заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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