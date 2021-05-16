"Жить без тебя не могу": Агутин поделился формулой любви

Российский певец Леонид Агутин рассказал о секретах счастливой жизни со своей супругой, певицей Анжеликой Варум. Артист признался, что у них с женой есть несколько негласных правил, и главное из них — всегда быть рядом, если этому не препятствуют работа и обстоятельства.

"Максимально мы находимся в одном месте, живём, ночуем, встречаемся вечером. У нас не принято, что я поехал на дачке пожить, а она в квартире пожила. Или она в одной стране, я — в другой. Основное время мы проводим вместе", — отметил Агутин в программе "Однажды" на телеканале НТВ.

Певец ранее говорил, что проблему личного пространства им помогают решить раздельные спальни в их доме. Также музыкант уточнил, что, как и в любых отношениях, у него бывают раздражающие моменты.

"Жить без тебя не могу" — такая формула любви. Это называется судьба. Сложно меняемые вещи. Конечно, есть что-то, что ты терпишь, на что-то раздражаешься", — подчеркнул Агутин.

Певец чувствует себя абсолютно счастливым человеком, который имеет всё, о чём только можно мечтать. Также артист признался, что мечтает состариться рядом с Варум.