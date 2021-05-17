Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Джигит не плачет, у него глаза потеют": Тимати высмеял фильм своей бывшей

Речь идёт о "Монологе", где Анастасия Решетова рассказала о проблемных моментах отношений с певцом.

17 мая, 00:02
6834

Фото © Instagram / timatiofficial

Популярный российский рэпер Тимур Юнусов (Тимати) высмеял короткометражный фильм "Монолог", который накануне представила его бывшая жена и мать их общего ребёнка Анастасия Решетова. Иронизируя, Тимати выложил в Сеть видеозапись, где артист вытирает слёзы.

"Когда посмотрел грустный фильм в Интернете", — подписал он видео, в котором говорит, что настоящий джигит не плачет, у него просто потеют глаза.

Некоторые фанаты скептически отнеслись к выходке Тимати. Они уверены, что настоящий джигит не стал бы издеваться над матерью своего ребёнка.

"Мать его ребёнка поделилась сокровенным, своей болью, а он глумится", — пишет один из пользователей.

"Что за показуха": Бывшая Тимати поздравила мусульман с началом Рамадана и нарвалась на критику

"Что за показуха": Бывшая Тимати поздравила мусульман с началом Рамадана и нарвалась на критику

Решетова объявила о расставании с Тимати спустя 11 месяцев после рождения их сына — в сентябре прошлого года. Эта новость стала настоящим ударом для фанатов пары.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Участница "Холостяка", которая покорила Тимати на Мальдивах, показала своё дряблое тело до спорта

22 апреля, 09:29

Кто на самом деле выбирает невесту за Тимати в шоу "Холостяк"

17 марта, 12:13

Брошенные Rolls-Royce и Tesla: кто забыл на столичных штрафстоянках роскошные авто

вчера в 21:40

ХАМАС опроверг сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

вчера в 23:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1