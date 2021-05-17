"Джигит не плачет, у него глаза потеют": Тимати высмеял фильм своей бывшей

Популярный российский рэпер Тимур Юнусов (Тимати) высмеял короткометражный фильм "Монолог", который накануне представила его бывшая жена и мать их общего ребёнка Анастасия Решетова. Иронизируя, Тимати выложил в Сеть видеозапись, где артист вытирает слёзы.

"Когда посмотрел грустный фильм в Интернете", — подписал он видео, в котором говорит, что настоящий джигит не плачет, у него просто потеют глаза.

Некоторые фанаты скептически отнеслись к выходке Тимати. Они уверены, что настоящий джигит не стал бы издеваться над матерью своего ребёнка.

"Мать его ребёнка поделилась сокровенным, своей болью, а он глумится", — пишет один из пользователей.