"Джигит не плачет, у него глаза потеют": Тимати высмеял фильм своей бывшей
Речь идёт о "Монологе", где Анастасия Решетова рассказала о проблемных моментах отношений с певцом.
Фото © Instagram / timatiofficial
Популярный российский рэпер Тимур Юнусов (Тимати) высмеял короткометражный фильм "Монолог", который накануне представила его бывшая жена и мать их общего ребёнка Анастасия Решетова. Иронизируя, Тимати выложил в Сеть видеозапись, где артист вытирает слёзы.
"Когда посмотрел грустный фильм в Интернете", — подписал он видео, в котором говорит, что настоящий джигит не плачет, у него просто потеют глаза.
Некоторые фанаты скептически отнеслись к выходке Тимати. Они уверены, что настоящий джигит не стал бы издеваться над матерью своего ребёнка.
"Мать его ребёнка поделилась сокровенным, своей болью, а он глумится", — пишет один из пользователей.
Решетова объявила о расставании с Тимати спустя 11 месяцев после рождения их сына — в сентябре прошлого года. Эта новость стала настоящим ударом для фанатов пары.
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