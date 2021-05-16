"Пришлая падчерица Европы": Пушков указал на ошибку в речи Зеленского об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, заявив на днях о том, что Европы не может быть без его страны, не учёл, что Украины ещё недавно не существовало. На это указал член Совфеда РФ Алексей Пушков, комментируя слова лидера Незалежной.

"Со времён Карла Великого Европа существовала, не подозревая о существовании Украины по той причине, что её до XX века не было. На континенте возникали новые государства, королевства и империи, но Украины среди них не наблюдалось, а её нынешние территории входили в состав других государств. Не было даже такого названия", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Он отметил, что нынешними землями Украины тогда правили ханы, шляхтичи, австро-венгеры и так далее. Да и сейчас эта страна — "пришлая падчерица Европы: содержать не очень хочется, а выгнать невозможно". По его мнению, Украина появилась из-за распада Советского Союза, поэтому её претензии на причастность к Европе "столь нелепы и натужливы".