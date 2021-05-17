Названы регионы, где будет "супервысокая температура"

Некоторые российские регионы на этой неделе ожидает по-настоящему летняя жара: температура воздуха там будет подниматься вплоть до 37 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, к такой погоде следует готовиться жителям некоторых южных субъектов.

"Южный федеральный округ, там в Волгоградской, Астраханской областях, конечно, супервысокие температуры. В Астраханской — 31–36 градусов… Практически до конца рабочих дней следующей недели такая высокая температура... В Калмыкии тоже высокая", — приводит РИА "Новости" слова Вильфанда.

По его словам, 30–35 градусов будет также в Кировской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областях, в Оренбургской — до 37 градусов. А вот в Ростовской области и в Краснодарском крае будет "прохладно" — 20–25 градусов.

"Температура на Урале примерно на 10 градусов выше нормы. В Свердловской области — 30–35 градусов", — добавил Вильфанд.