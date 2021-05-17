"Я никому ничего не должна": Климова рассказала, кому точно не стоит за ней ухаживать
Артистка призналась, что не так часто влюбляется. Ей приятно, когда избранник проявляет заботу даже в мелочах.
Фото © Instagram / klimovagram
Российская актриса Екатерина Климова не любит говорить о своей личной жизни, однако всё чаще появляются разговоры о новом романе привлекательной артистки. Климова рассказала журналистам, кому точно не стоит за ней ухаживать.
"Разные мужчины бывают, женатые мужчины… Чужим мужчинам не стоит за мной ухаживать", — сказала артистка в эфире шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
Отметим, что у Климовой четыре ребёнка, она была замужем трижды. Её первым избранником стал ювелир Илья Хорошилов. Затем у актрисы были отношения с коллегой по цеху Игорем Петренко. После этого Климова вышла замуж за актёра Гелу Месхи. Пара то сходилась, то расходилась, но, даже несмотря на рождение общей дочери, в итоге решила развестись.
Теперь в кулуарах заговорили, что у актрисы появился новый возлюбленный. Но кто он — пока остаётся загадкой. Журналисты не исключают и того, что Климова вновь сошлась с Месхи, ведь они время от времени вместе появляются на мероприятиях.
"Я никому ничего не должна. Любовь — это любовь. И она проявляется у всех по-разному. Я не так часто влюбляюсь. Поэтому мне не с чем, наверное, сравнить. Какого-то такого опыта нет, чтобы я вам сейчас рассказывала долго о тех вариантах ухаживаний, которые меня устроили бы. <…> Но это приятно, когда мужчина открывает дверь, берёт сумку", — поведала артистка.
Она также призналась, что по поводу своих отношений всегда советуется со своей мамой.
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