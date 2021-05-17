Причиной ухода Билла Гейтса из Microsoft могла стать женщина, СМИ раскрыли подробности
Внимание к личной жизни миллиардера оказалось приковано после объявления о его разводе. Появляются всё новые сведения о том, что в браке с Мелиндой у них давно могло быть не всё в порядке.
Фото © ТАСС / STEPHANIE LECOCQ
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс мог покинуть её вовсе не из-за намерения заняться плотнее благотворительностью, а по причине ставшей достоянием общественности интрижки. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники пишет, что у миллиардера якобы были отношения с сотрудницей и совет директоров посчитал это неподобающим поведением.
Гейтс ушёл из Microsoft в марте 2020 года, всего через три месяца после переизбрания её главой. По данным газеты, корпорация ещё за год до этого обращалась к юристам для расследования. Поводом послужило письмо сотрудницы, утверждавшей, что она состояла с Гейтсом в сексуальных отношениях.
Отмечается, что на основании всего этого миллиардера якобы и попросили покинуть компанию, чтобы не бросать на неё тень, особенно на фоне громкого движения #MeToo. В то же время представитель Гейтса заверила, что всё было иначе — он якобы на самом деле ушёл из компании, чтобы посвятить время благотворительности.
Напомним, Билл Гейтс объявил о решении развестись с супругой после 27 лет брака. В совместном заявлении пара упомянула, что вырастила трёх замечательных детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру. Как стало известно позднее, жена Гейтса Мелинда отказалась от супружеских алиментов после развода. По данным СМИ, пара не заключала брачного контракта, а свой союз назвала фактически распавшимся.
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