Причиной ухода Билла Гейтса из Microsoft могла стать женщина, СМИ раскрыли подробности

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс мог покинуть её вовсе не из-за намерения заняться плотнее благотворительностью, а по причине ставшей достоянием общественности интрижки. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники пишет, что у миллиардера якобы были отношения с сотрудницей и совет директоров посчитал это неподобающим поведением.

Гейтс ушёл из Microsoft в марте 2020 года, всего через три месяца после переизбрания её главой. По данным газеты, корпорация ещё за год до этого обращалась к юристам для расследования. Поводом послужило письмо сотрудницы, утверждавшей, что она состояла с Гейтсом в сексуальных отношениях.

Отмечается, что на основании всего этого миллиардера якобы и попросили покинуть компанию, чтобы не бросать на неё тень, особенно на фоне громкого движения #MeToo. В то же время представитель Гейтса заверила, что всё было иначе — он якобы на самом деле ушёл из компании, чтобы посвятить время благотворительности.