Здоровый завтрак: когда и сколько нужно есть, рассказал диетолог

Лучшим временем для утренней трапезы считаются первые полтора часа после пробуждения. Именно в этот временной промежуток необходимо позавтракать, отмечает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

"Разница в несколько минут, даже в полчаса, особой роли играть не будет. Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость. Для этого не только душ предназначен, но и завтрак", — рассказал он в беседе с радио Sputnik.

Диетолог подчёркивает, что ничего плохого не принесёт и завтрак в постель, но только в том случае, если он будет лёгким. Лучше всего, если завтрак в будние дни будет примерно в одно и то же время. Исключение можно сделать только в выходные. Одно и то же время, по мнению Бобровского, позволяет человеку насытиться адекватным количеством пищи.

Диетолог также рассказал, что отсутствие завтрака может быть опасно для людей с избыточным весом. А вот тем, кто склонен к худобе и не имеет нарушений пищевого поведения, можно пренебречь утренним приёмом пищи.