Как вычислить в работодателе мошенника, рассказали HR-специалисты
Такие лженаниматели готовы экономить даже на объявлениях, при этом обещают заработную плату ощутимо выше среднерыночной.
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Любой кризис приводит к тому, что на рынок труда выходят недобропорядочные работодатели. Вместо того чтобы предоставить людям способ к заработку, они выманивают деньги. О признаках таких нанимателей рассказали основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров и международный HR-консультант Зулия Лоикова.
"Важно избегать недобросовестных компаний. Приглашают, например, неопытных студентов на собеседование, а затем начинают им платные вещи впаривать, обещают взять на работу. Очень много мошенников активизируются в период кризиса", — сказала Лоикова в беседе с Ura.ru.
Чаще всего под видом таких "вещей" предлагается платное обучение, которое у добропорядочного работодателя предоставляется бесплатно и включено в рабочий процесс. В свою очередь Захаров говорит, что нерадивого работодателя можно распознать ещё на стадии изучения объявлений. В основном они размещаются на бесплатных площадках или в социальных сетях.
"Как правило, в объявлении мало информации о том, что нужно делать. Также предлагается зарплата сильно выше рынка, а брать готовы кого угодно. Не интересуются информацией об образовании", — отметил специалист.
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