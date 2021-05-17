Как вычислить в работодателе мошенника, рассказали HR-специалисты

Любой кризис приводит к тому, что на рынок труда выходят недобропорядочные работодатели. Вместо того чтобы предоставить людям способ к заработку, они выманивают деньги. О признаках таких нанимателей рассказали основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров и международный HR-консультант Зулия Лоикова.

"Важно избегать недобросовестных компаний. Приглашают, например, неопытных студентов на собеседование, а затем начинают им платные вещи впаривать, обещают взять на работу. Очень много мошенников активизируются в период кризиса", — сказала Лоикова в беседе с Ura.ru.

Чаще всего под видом таких "вещей" предлагается платное обучение, которое у добропорядочного работодателя предоставляется бесплатно и включено в рабочий процесс. В свою очередь Захаров говорит, что нерадивого работодателя можно распознать ещё на стадии изучения объявлений. В основном они размещаются на бесплатных площадках или в социальных сетях.

"Как правило, в объявлении мало информации о том, что нужно делать. Также предлагается зарплата сильно выше рынка, а брать готовы кого угодно. Не интересуются информацией об образовании", — отметил специалист.