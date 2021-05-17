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Грузовой поезд с химикатами сошёл с рельсов и вспыхнул в США

Это уже второй подобный случай в Штатах за последнее время. Днём ранее потерпел аварию состав с соляной кислотой.

17 мая, 01:50

В США грузовой поезд сошёл с рельсов из-за обрушения моста. Видео © Соцсети

Грузовой железнодорожный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, сошёл с рельсов недалеко от американского города Сибли (штат Айова). ЧП произошло из-за обрушения моста. В соцсетях появились видео с места происшествия, на которых видны пожар и поднимающиеся в небо клубы чёрного дыма.

Судя по кадрам, с рельсов сошло не менее двух десятков вагонов. В данном районе сейчас работают спасатели, а также специалисты по работе с опасными химическими веществами. При этом в радиусе восьми километров была объявлена эвакуация. Местные СМИ пишут, что состав перевозил удобрения и нитрат аммония, который помимо сельскохозяйственного предназначения используется для изготовления взрывчатых веществ. Информация о пострадавших не поступала.

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А ранее в городе Альберт-Ли (штат Миннесота) с рельсов частично сошёл состав из 50 вагонов. В некоторых из них была соляная кислота. Уточнялось, что ёмкости разрушились, опасные химикаты вытекли в почву. Людей призвали держаться подальше от места ЧП, жителям близлежащих домов посоветовали не покидать свои владения.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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