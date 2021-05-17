Грузовой поезд с химикатами сошёл с рельсов и вспыхнул в США

В США грузовой поезд сошёл с рельсов из-за обрушения моста. Видео © Соцсети

Грузовой железнодорожный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, сошёл с рельсов недалеко от американского города Сибли (штат Айова). ЧП произошло из-за обрушения моста. В соцсетях появились видео с места происшествия, на которых видны пожар и поднимающиеся в небо клубы чёрного дыма.

Судя по кадрам, с рельсов сошло не менее двух десятков вагонов. В данном районе сейчас работают спасатели, а также специалисты по работе с опасными химическими веществами. При этом в радиусе восьми километров была объявлена эвакуация. Местные СМИ пишут, что состав перевозил удобрения и нитрат аммония, который помимо сельскохозяйственного предназначения используется для изготовления взрывчатых веществ. Информация о пострадавших не поступала.