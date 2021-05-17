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Названы российские города с самым высоким риском потери работы

Данные Росстата говорят, что в марте 2021 года число занятых составило 71 миллион против 71,4 миллиона год назад.

17 мая, 02:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сегодня 23% работающих жителей крупных и средних городов с населением более 250 тысяч человек видят для себя более-менее существенные риски безработицы. Как отмечают специалисты Финансового университета при Правительстве РФ, это происходит из-за сокращений, реорганизаций или закрытия предприятий.

"В первые месяцы 2021 года опасения потерять работу снова отступили, однако, по итогам исследований, проведённых в апреле, мы наблюдаем новый подъём напряжённости рынка труда", — говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Страх потерять работу, по мнению специалиста, присутствует в крупных и средних городах. Таких трудящихся в них почти четверть. По его словам, среди городов, в которых, по мнению их жителей, существует наибольший риск увольнений и сокращений, Орёл, Барнаул, Хабаровск, Саратов, Оренбург, Иркутск, Ижевск, Чита, Екатеринбург.

А вот жители Сочи, Иванова, Набережных Челнов, Рязани, Тамбова, Грозного, Новокузнецка, Севастополя, Йошкар-Олы и Тольятти менее подвержены этому страху.

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Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса молодым людям стало сложнее найти работу. Они нередко попадают под сокращение, к ним предъявляют претензии кадровики. Лайф выяснил, почему это происходит, где сейчас востребованы специалисты до 30 лет, на какие пособия могут рассчитывать молодые безработные.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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