Названы российские города с самым высоким риском потери работы

Сегодня 23% работающих жителей крупных и средних городов с населением более 250 тысяч человек видят для себя более-менее существенные риски безработицы. Как отмечают специалисты Финансового университета при Правительстве РФ, это происходит из-за сокращений, реорганизаций или закрытия предприятий.

"В первые месяцы 2021 года опасения потерять работу снова отступили, однако, по итогам исследований, проведённых в апреле, мы наблюдаем новый подъём напряжённости рынка труда", — говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Страх потерять работу, по мнению специалиста, присутствует в крупных и средних городах. Таких трудящихся в них почти четверть. По его словам, среди городов, в которых, по мнению их жителей, существует наибольший риск увольнений и сокращений, Орёл, Барнаул, Хабаровск, Саратов, Оренбург, Иркутск, Ижевск, Чита, Екатеринбург.

А вот жители Сочи, Иванова, Набережных Челнов, Рязани, Тамбова, Грозного, Новокузнецка, Севастополя, Йошкар-Олы и Тольятти менее подвержены этому страху.