Премьер Чехии "не может объяснить" нежелание Земана верить в одну версию ЧП во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вновь заверил, что у следствия есть только одна версия взрывов на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Он рассказал, что объяснял это президенту Милошу Земану, однако тот остался при своём. Так глава правительства прокомментировал новые высказывания Земана о нескольких версиях тех взрывов.

"Возможно, что с начала расследования там было больше версий. Я не могу объяснить, почему господин президент до сих пор настаивает, что существует больше версий", — сказал Бабиш в интервью радиостанции Frekvence.

Напомним, Земан заявлял, что взрывы на военных складах во Врбетице в 2014 году, в причастности к которым местные власти подозревают российские спецслужбы, могли быть устроены с целью скрытия недостачи хранившихся там боеприпасов.