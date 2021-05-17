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Премьер Чехии "не может объяснить" нежелание Земана верить в одну версию ЧП во Врбетице

Сам глава правительства не сомневается, что взрыв случился по вине неких агентов российских спецслужб.

17 мая, 03:25
<p>Фото © facebook/<a href="https://www.facebook.com/AndrejBabis/photos/2232886040181361" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AndrejBabis</a></p>

Фото © facebook/AndrejBabis

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вновь заверил, что у следствия есть только одна версия взрывов на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Он рассказал, что объяснял это президенту Милошу Земану, однако тот остался при своём. Так глава правительства прокомментировал новые высказывания Земана о нескольких версиях тех взрывов.

"Возможно, что с начала расследования там было больше версий. Я не могу объяснить, почему господин президент до сих пор настаивает, что существует больше версий", — сказал Бабиш в интервью радиостанции Frekvence.

Премьер Чехии Бабиш призвал "успокоить разогретые" отношения с Россией

Премьер Чехии Бабиш призвал "успокоить разогретые" отношения с Россией

Напомним, Земан заявлял, что взрывы на военных складах во Врбетице в 2014 году, в причастности к которым местные власти подозревают российские спецслужбы, могли быть устроены с целью скрытия недостачи хранившихся там боеприпасов.

Лайф рассказывал, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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