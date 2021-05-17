Премьер Чехии "не может объяснить" нежелание Земана верить в одну версию ЧП во Врбетице
Сам глава правительства не сомневается, что взрыв случился по вине неких агентов российских спецслужб.
Фото © facebook/AndrejBabis
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вновь заверил, что у следствия есть только одна версия взрывов на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Он рассказал, что объяснял это президенту Милошу Земану, однако тот остался при своём. Так глава правительства прокомментировал новые высказывания Земана о нескольких версиях тех взрывов.
"Возможно, что с начала расследования там было больше версий. Я не могу объяснить, почему господин президент до сих пор настаивает, что существует больше версий", — сказал Бабиш в интервью радиостанции Frekvence.
Напомним, Земан заявлял, что взрывы на военных складах во Врбетице в 2014 году, в причастности к которым местные власти подозревают российские спецслужбы, могли быть устроены с целью скрытия недостачи хранившихся там боеприпасов.
Лайф рассказывал, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.
Комментариев: 0