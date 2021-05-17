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Регион
Опубликовано 17 мая 2021, 06:30
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России корона не светит: Алину Санько не взяли в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная"

Фото © Instagram / ms.alinasanko

Фото © Instagram / ms.alinasanko

Уже известно, кому достался приз зрительских симпатий, — награду получила представительница Вьетнама.

Обладательница титула "мисс Россия — 2019" Алина Санько не вошла в число 21-й претендентки на звание "мисс Вселенная" в этом году.

Фото © Instagram / ms.alinasanko

Фото © Instagram / ms.alinasanko

По итогам конкурса в полуфинал прошли 12 представительниц стран Америки (Колумбия, Перу, Бразилия, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Доминиканская Республика, США, Аргентина, Кюрасао, Пуэрто-Рико, Коста-Рика), семь участниц от стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Мьянма, Индонезия, Индия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам). Также прошли дальше конкурсантки из Франции и Великобритании. Победительницей зрительского голосования стала вьетнамка Нгуен Чан Кхань Ван.

10 участниц "Мисс Вселенная", чья внешность вызвала в Сети вопрос, точно ли это конкурс красоты
10 участниц "Мисс Вселенная", чья внешность вызвала в Сети вопрос, точно ли это конкурс красоты

Добавим, что 69-я церемония конкурса, из-за пандемии коронавируса определяющая в этом году "мисс Вселенная" 2020 года, проходит в отеле и казино Seminole Hard Rock в городе Голливуд. В финал конкурса пройдут лишь десять участниц, которых отберёт полностью женское жюри. Отмечается, что в его состав вошли, в частности, победительницы "Мисс Вселенная" 1997 и 2006 года — американка Брук Ли и пуэрториканка Зулейка Ривера.

Ранее Лайф сообщал, что победу в конкурсе красоты "Мисс "Красная звезда" одержала военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Елена Толстова.

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Иван Косицын
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