10 участниц "Мисс Вселенная", чья внешность вызвала в Сети вопрос, точно ли это конкурс красоты

Над конкурсными фотографиями участниц корпел не один фотограф и ретушёр. Но даже часы, проведённые за фотошопом, некоторых конкурсанток так и не спасли. К примеру, девушка из Албании Паула Мехметукай

Пауле всего 23 года, но она уже работает волонтёром в Красном Кресте. Несмотря на свою любовь к съёмкам, девушка регулярно помогает сажать деревья местным властям, а недавно основала целый благотворительный фонд.

Норвегия — Суннива Фригстад

Сунниве всего 20 лет, и сейчас она учится в университете на факультете маркетинга и менеджмента. Но общественная деятельность студентки с профессией пока что никак не связана. Девушка сотрудничает с местной благотворительной организацией, занимающейся профилактикой и оказанием помощи жертвам сексуального насилия.

Япония — Аиша Точиги

25-летняя Аиша родилась и провела детство в Гане, но с семи лет красотка живёт в Японии. Ещё в Африке девочка переболела малярией, и сейчас она изо всех сил помогает движению по искоренению этой болезни.

Исландия — Элизабет Хульда

Элизабет всего 22 года, но за это время она посетила больше 20 стран. Девушка надеется, что участие в конкурсе поможет ей создать платформу для просвещения о разных культурах. Исландка верит, что мы все — граждане мира и нам есть чему поучиться друг у друга.

Республика Гана — Челси Тайуи

Фото © Miss Universe, Instagram / iamchelseatayui

25-летняя Челси окончила Университет Де Поля по специальности "Коммуникации и СМИ". Она работает неполный рабочий день в качестве директора по связям с общественностью в местной НКО KJM Foundation. Организация стремится создать мир, в котором у каждого будет доступ к ресурсам, чтобы удовлетворить основные потребности.

С другой стороны — на некоторых кадрах с ретушью так переусердствовали, что, кажется, сделали даже хуже, чем есть на самом деле. Найти глаза у Блэрты Весели из Косова — задача не из простых

25-летняя Блэрта в этом году заканчивает обучение на факультете архитектуры. По словам участницы, она обожает читать и регулярно практикует медитацию. Сейчас девушка занимается созданием собственного бренда по уходу за волосами и уже скоро надеется его запустить.

Парагвай — Ванесса Кастро Гильен

Ванессе 28 лет. Она живёт в Каакупе, Парагвай, и работает архитектором. В будущем девушка надеется помочь всем женщинам этого мира — сделать так, чтобы каждая могла построить карьеру в областях, где сейчас доминируют мужчины.

Израиль — Техила Леви

Техиле только 19 лет — недавно она окончила школу и теперь начала военную службу в информационном отделе командования ЦАХАЛ. Также девушка трудится волонтёром в детском саду для детей с особыми потребностями, в который когда-то ходит её младший брат.

А некоторым участницам никакая ретушь не нужна — пластика им уже обеспечила вид жертвы фотошопа 24/7. Вашему вниманию — участница из Болгарии Радинела Чушева

Радинела — бывшая художественная гимнастка и профессиональная танцовщица. В 2019 году красотка получила степень бакалавра журналистики в Университете национальной и мировой экономики, а сейчас получает степень магистра по маркетингу.

Пользователи Сети от таких участниц, мягко говоря, не в восторге. Кто-то отказался от комментариев, другие же за словом в карман не лезут. Авторы телеграм-канала "НеМалахов" с 30 тысячами подписчиков, осуждая конкурс, написали: "Хоба! Страшненькие дамочки тоже прорвались на "Мисс Вселенная", приложив фотографию Мэрайи Тиббетс с Каймановых островов

Мэрайе 27 лет, и значительную часть своей жизни девушка посвятила помощи гражданам своей страны. С момента, когда участница впервые стала волонтёром, она помогла ещё десяткам организаций. Тиббетс — сторонница расширения прав и возможностей женщин и надеется, что участие в конкурсе ей поможет.

Кстати, Россию в этом году представит 22-летняя Алина Санько

Алина родом из Азова. После школы девушка поступила в Государственный университет по землеустройству в Москве, а сейчас красотка получает степень магистра в Высшей школе телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова. Модельной деятельностью таланты девушки не заканчиваются — она обожает рисовать и даже готовит собственную выставку. Остаётся только пожелать ей удачи в конкурсе.

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