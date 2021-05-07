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10 фото невероятной бабушки с Урала, которая всю жизнь работала геологом, а к 80 годам стала моделью

Клавдия Конради из города Коркино в Челябинской области никогда даже не думала о том, чтобы стать моделью. Всю жизнь женщина проработала геологом и открыла двери новому хобби лишь спустя десятилетия после выхода на пенсию.

7 мая 2021, 06:00

Фото © Instagram / klava_80yo

Но обычной бабушкой Клавдию не назовёшь. Её внучка, креативный директор Екатерина Рейш, рассказывает, что женщина всегда была модницей, даже на девятом десятке

Моя бабушка никогда не носила платочков. Вместо них — берет или кепка. По городу ходит в джинсах, в театр — обязательно в платье. В Челябинске мы устраивали с ней шопинг, она с удовольствием гуляла со мной по магазинам

Екатерина Рейш

Фото © Instagram / klava_80yo

Фото © Instagram / klava_80yo

Идея сделать из бабушки модель у Екатерины появилась давно. Правда, реализовать планы получилось всего несколько недель назад. Старушка на автобусе добралась до Челябинска и под руководством внучки на несколько часов приоткрыла для себя фешен-индустрию — за несколько часов у Клавдии было сразу несколько фотосессий

Фото © Instagram / klava_80yo

Фото © Instagram / klava_80yo

Работать по два-четыре часа моделью не так просто, как кажется. Человек при параде, в макияже, ему нужно себя держать соответственно. Плюс за одну фотосъёмку модель меняет по четыре-пять образов, поэтому нужно часто и быстро переодеваться. Работая с бабушкой, мы спрашивали её: может быть, нужно отдохнуть, сделать перерыв? Но она говорила: "Нет, всё в порядке, давайте дальше по плану"

Екатерина Рейш

Фото © Instagram / klava_80yo

Фото © Instagram / klava_80yo

Стойкости Клавдии и правда не занимать. До пенсии она работала геологом в шахте — следила, чтобы не было обвалов, а также за качеством сырья. Занимала руководящую должность, хоть коллектив был исключительно мужским. С пенсией ничего не изменилось: старушка старается жить по полной

Фото © Instagram / klava_80yo

Фото © Instagram / klava_80yo

Уже четыре года не смотрю телевизор. Мир вокруг намного интереснее, и мне хочется его изучать: ходить в театры, музеи, гулять по городу. Подумываю отправиться в поход на Дальний Таганай. Поэтому, когда Катя предложила попробовать свои силы в модельном бизнесе, я согласилась. Хотелось показать, что не все бабушки сидят дома и вяжут носки, можно на пенсии жить по-другому

Клавдия Конради

Фото © Instagram / klava_80yo

Фото © Instagram / klava_80yo

У Клавдии большие планы на модельную карьеру и, похоже, не зря. Компании уже обращаются к Екатерине, которая стала агентом бабушки, интересуясь, на каких условиях работает старушка, пишет портал "Хорошие новости".

Клавдия с внучкой Екатериной Рейш. Фото © Instagram / klava_80yo

Клавдия с внучкой Екатериной Рейш. Фото © Instagram / klava_80yo

Гонорары модели "элегантного возраста" точно могут исполнить её мечту — отправиться в путешествие по Европе.

Пенсионерка из Питера поменяла свою жизнь и в 60 лет стала такой моделью, что даже молодые отдыхают

Пенсионерка из Питера поменяла свою жизнь и в 60 лет стала такой моделью, что даже молодые отдыхают

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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