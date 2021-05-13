55-летняя Синди Кроуфорд стала героиней откровенной съёмки, вновь заставив фанатов о ней мечтать

Недавно Синди призналась, что в начале карьеры ей приходилось страдать из-за того, что она не могла есть всё, что хочет. Модель расстраивалась, глядя, как её коллега Кейт Мосс уплетает бургеры и картошку фри, пишет The Sun. Однако с возрастом Кроуфорд стала терпимее к себе. "Когда ты молод, у тебя есть красота и сила юности, но ты очень строг к себе и ещё не проделал внутреннюю работу. Когда ты становишься старше, ты понимаешь, кто ты, но думаешь: "Это уже не то, что было раньше! Может быть, в том и дело, что неуверенность и недостатки — это то, что делает нас людьми", — отметила она.