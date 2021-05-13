55-летняя Синди Кроуфорд стала героиней откровенной съёмки, вновь заставив фанатов о ней мечтать
Всемирно известная красавица не сдаёт позиций и не боится смелых экспериментов, из-за чего поклонники любят её ещё больше.
55-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд снялась для бразильского Vogue, доказав, что она, словно вино, с годами становится только лучше. Чёрно-белые снимки появились в инстаграме красавицы и аккаунте журнала, заставив поклонников вспоминать самые лестные эпитеты.
Фото © Instagram / voguebrasil, cindycrawford
Во время съёмки модель сменила несколько нарядов. На одном из фото она предстала в объёмной фате и нижнем белье, прикрыв пикантное место руками и заставив гадать, есть ли на ней нижняя часть комплекта. На других — модель похвасталась длинными ногами и тонкой талией в боди.
За годы своей карьеры Синди обрела немало поклонников, которые теперь следят за ней в соцсетях. И они не могли пройти мимо жаркой фотосессии своей любимицы, назвав её легендой и богиней.
Просто божественно
Фото © Instagram/cindycrawford
Она прекрасна, просто икона
Самая красивая супермодель на свете
Недавно Синди призналась, что в начале карьеры ей приходилось страдать из-за того, что она не могла есть всё, что хочет. Модель расстраивалась, глядя, как её коллега Кейт Мосс уплетает бургеры и картошку фри, пишет The Sun. Однако с возрастом Кроуфорд стала терпимее к себе. "Когда ты молод, у тебя есть красота и сила юности, но ты очень строг к себе и ещё не проделал внутреннюю работу. Когда ты становишься старше, ты понимаешь, кто ты, но думаешь: "Это уже не то, что было раньше! Может быть, в том и дело, что неуверенность и недостатки — это то, что делает нас людьми", — отметила она.
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