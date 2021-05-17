Полностью отказаться от Интернета оказалась готова малая доля россиян

Только 12 процентов жителей России готовы полностью отказаться от использования Интернета. Об этом говорится в исследовании банка "Открытие", передаёт РИА "Новости".

Отмечается, что готовность частично перестать выходить во Всемирную паутину выразили чуть более 30 процентов опрошенных, ещё 58 процентов респондентов считают Сеть обязательной частью своей жизни и не планируют с ней расставаться.

Выяснилось, что наибольшее количество людей, не готовых отказаться от Интернета, проживает в Сибири (63 процента), Приволжье и Московском регионе (61 процент), меньше всего — в Южном федеральном округе (45 процентов). Ещё 62 процента россиян полагают, что реальная жизнь для них интереснее виртуальной, 34 процента опрошенных считают их одинаково интересными, а 4 процента респондентов предпочитают онлайн настоящему миру.