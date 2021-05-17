Полностью отказаться от Интернета оказалась готова малая доля россиян
Большинство же зависимых от Всемирной паутины, как выяснилось, проживают в Сибири, Приволжье и столичном регионе.
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Только 12 процентов жителей России готовы полностью отказаться от использования Интернета. Об этом говорится в исследовании банка "Открытие", передаёт РИА "Новости".
Отмечается, что готовность частично перестать выходить во Всемирную паутину выразили чуть более 30 процентов опрошенных, ещё 58 процентов респондентов считают Сеть обязательной частью своей жизни и не планируют с ней расставаться.
Выяснилось, что наибольшее количество людей, не готовых отказаться от Интернета, проживает в Сибири (63 процента), Приволжье и Московском регионе (61 процент), меньше всего — в Южном федеральном округе (45 процентов). Ещё 62 процента россиян полагают, что реальная жизнь для них интереснее виртуальной, 34 процента опрошенных считают их одинаково интересными, а 4 процента респондентов предпочитают онлайн настоящему миру.
Ранее сообщалось, что в США половина детей не имеет доступа к скоростному интернету. Проблема стала очевидна в связи с пандемией, когда многие школьники были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Во многих штатах дети были вынуждены собираться на стоянках у "Макдоналдсов", чтобы подключиться к учебным видеоконференциям.
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