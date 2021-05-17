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Осуждённых решили признать социально уязвимой категорией граждан

Предприятиям, которые их нанимают, станут доступны льготы.

17 мая, 04:23
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин </p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Правительство РФ поддерживает законопроект о признании осуждённых социально уязвимой категорией граждан, цель — увеличение их занятости в период отбывания наказания в колониях. Ожидается, что законопроект будет внесён в Госдуму 17 мая.

"Законопроект Правительством РФ поддерживается с учётом указанного замечания", — подчёркивается в заключении, попавшем в распоряжение ТАСС.

Согласно инициативе, малые и средние предприниматели смогут заключать договор с исправительным учреждением, которое разрешит нанимать на работу заключённых. Отмечается, что трудоустройство таких граждан и освоение новой профессии поможет их ресоциализации.

Как говорится в пояснительной записке, в последнее время наблюдается тенденция сотрудничества ФСИН России с предпринимательским сообществом. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели размещают на площадках уголовно-исполнительной системы свои производства, а также привлекают осуждённых к труду на объектах, расположенных вне колоний. Но сейчас ещё не все производственные мощности УИС загружены, не полностью используется земельный фонд.

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Ранее в Госдуме предложили пересчитать трудовой стаж заключённым. По действующему законодательству работа с сентября 1992 года в него не включается.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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