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Генконсул США на Урале написала прощальное сообщение

Это связано с остановкой работы диппредставительства в Екатеринбурге. Некоторое время американцам ещё можно будет обратиться в московское посольство.

17 мая, 04:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/usconsulateyekat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">usconsulateyekat</a></p>

Фото © Instagram / usconsulateyekat

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула должность и регион Урал. Она опубликовала прощальное обращение в официальном аккаунте американского диппредставительства в социальной сети "Инстаграм".

"Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей", говорится в обращении.

Сторроу отметила, что всегда будет благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень.

"Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А ещё я угощу их пельменями!" пообещала американка.

Генконсул выразила надежду на скорое возобновление работы диппредставительства в Екатеринбурге в полном объёме.

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Как ранее сообщал Лайф, Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позднее в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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