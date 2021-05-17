Генконсул США на Урале написала прощальное сообщение
Это связано с остановкой работы диппредставительства в Екатеринбурге. Некоторое время американцам ещё можно будет обратиться в московское посольство.
Фото © Instagram / usconsulateyekat
Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула должность и регион Урал. Она опубликовала прощальное обращение в официальном аккаунте американского диппредставительства в социальной сети "Инстаграм".
"Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей", — говорится в обращении.
Сторроу отметила, что всегда будет благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень.
"Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А ещё я угощу их пельменями!" — пообещала американка.
Генконсул выразила надежду на скорое возобновление работы диппредставительства в Екатеринбурге в полном объёме.
Как ранее сообщал Лайф, Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позднее в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
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