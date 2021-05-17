Генконсул США на Урале написала прощальное сообщение

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула должность и регион Урал. Она опубликовала прощальное обращение в официальном аккаунте американского диппредставительства в социальной сети "Инстаграм".

"Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей", — говорится в обращении.

Сторроу отметила, что всегда будет благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень.

"Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А ещё я угощу их пельменями!" — пообещала американка.

Генконсул выразила надежду на скорое возобновление работы диппредставительства в Екатеринбурге в полном объёме.