Массовая драка в Грузии: в ход пошла даже кувалда
Конфликт случился в городе Дманиси. По предварительным данным, его причиной стал отказ одной группы мужчин заплатить другой за товар.
Массовая драка в Грузии: в ход пошли даже кувалды. Видео © Telegram / Sputnik Азербайджан
В Грузии произошла массовая драка между местными азербайджанцами и сванами (грузинскими горцами). В ход пошли палки, бейсбольные биты, камни и кувалда. Как сообщает телеграмм-канал "Sputnik Азербайджан", причиной конфликта стал отказ одной из сторон платить за какой-то товар. Несколько человек серьёзно пострадали.
Инцидент произошёл в южном регионе Грузии Квемо-Картли. Местное управление МВД начало расследование.
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