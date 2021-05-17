Массовая драка в Грузии: в ход пошла даже кувалда

В Грузии произошла массовая драка между местными азербайджанцами и сванами (грузинскими горцами). В ход пошли палки, бейсбольные биты, камни и кувалда. Как сообщает телеграмм-канал "Sputnik Азербайджан", причиной конфликта стал отказ одной из сторон платить за какой-то товар. Несколько человек серьёзно пострадали.