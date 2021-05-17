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Массовая драка в Грузии: в ход пошла даже кувалда

Конфликт случился в городе Дманиси. По предварительным данным, его причиной стал отказ одной группы мужчин заплатить другой за товар.

17 мая, 04:52
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Массовая драка в Грузии: в ход пошли даже кувалды. Видео © Telegram / Sputnik Азербайджан

В Грузии произошла массовая драка между местными азербайджанцами и сванами (грузинскими горцами). В ход пошли палки, бейсбольные биты, камни и кувалда. Как сообщает телеграмм-канал "Sputnik Азербайджан", причиной конфликта стал отказ одной из сторон платить за какой-то товар. Несколько человек серьёзно пострадали.

Инцидент произошёл в южном регионе Грузии Квемо-Картли. Местное управление МВД начало расследование.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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