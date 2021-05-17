В Питере "тойота" залетела на территорию отдела полиции и столкнулась с детским автобусом

В Питере "тойота" залетела на территорию МВД и столкнулась с детским микроавтобусом. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге пьяный водитель влетел в микроавтобус для перевозки детей. ДТП произошло рано утром, поэтому внутри автобуса никого не было.

Как сообщает паблик "Дорожный инспектор", в 4:40 утра водитель "тойоты" на огромной скорости вылетел с дороги в районе дома № 1 по улице Двинской. Автомобиль буквально залетел на территорию Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, принадлежащим благотворительному фонду.

От удара иномарка загорелась, но пожарным удалось оперативно справиться с огнём. По предварительным данным, водитель авто в момент ДТП был пьян, о его состоянии не сообщается. Однако известно, что от медосвидетельствования он отказался.