Дети из казанской гимназии, где произошла стрельба, начали учёбу в соседней школе
Для них подготовлено четыре кабинета, где они смогут проходить обучение. Для учеников невыпускных классов предлагалась дистанционка.
Фото © ТАСС / Максим Зарецкий
Ученики выпускных классов гимназии № 175 в Казани, где 11 мая произошла стрельба, приступают к обучению в соседней школе. Их почти 100 человек.
Как сообщает РИА "Новости", для этого в образовательном учреждении выделена рекреация (отдельная зона) с четырьмя кабинетами. Учиться ребята будут как в своей школе — классы не будут перемешивать. Преподавать будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях. Для учеников невыпускных классов предлагалось дистанционное обучение.
Напомним, стрельба в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".
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