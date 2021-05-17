Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Дети из казанской гимназии, где произошла стрельба, начали учёбу в соседней школе

Для них подготовлено четыре кабинета, где они смогут проходить обучение. Для учеников невыпускных классов предлагалась дистанционка.

17 мая, 07:20
<p>Фото © ТАСС / Максим Зарецкий </p>

Фото © ТАСС / Максим Зарецкий

Ученики выпускных классов гимназии № 175 в Казани, где 11 мая произошла стрельба, приступают к обучению в соседней школе. Их почти 100 человек.

Как сообщает РИА "Новости", для этого в образовательном учреждении выделена рекреация (отдельная зона) с четырьмя кабинетами. Учиться ребята будут как в своей школе — классы не будут перемешивать. Преподавать будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях. Для учеников невыпускных классов предлагалось дистанционное обучение.

В Казани вновь эвакуировали несколько школ из-за сообщений о заложенных бомбах

В Казани вновь эвакуировали несколько школ из-за сообщений о заложенных бомбах

Напомним, стрельба в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Школу в Казани эвакуировали после сообщений с угрозами от "сообщника Галявиева"

вчера в 07:27

Четверо детей попали в больницу после урока физкультуры в Псковской области

вчера в 15:53

В Рязани расследуют загадочную смерть прокурора, основная версия — доведение до самоубийства

вчера в 22:38

ХАМАС опроверг сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

вчера в 23:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1