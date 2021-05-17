Дети из казанской гимназии, где произошла стрельба, начали учёбу в соседней школе

Ученики выпускных классов гимназии № 175 в Казани, где 11 мая произошла стрельба, приступают к обучению в соседней школе. Их почти 100 человек.

Как сообщает РИА "Новости", для этого в образовательном учреждении выделена рекреация (отдельная зона) с четырьмя кабинетами. Учиться ребята будут как в своей школе — классы не будут перемешивать. Преподавать будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях. Для учеников невыпускных классов предлагалось дистанционное обучение.