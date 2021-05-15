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Учительница защитила детей от казанского стрелка, бросив в него горшок с цветком

За те секунды, пока женщина разбиралась с вооружённым Галявиевым, многие школьники успели спрятаться за партами.

15 мая, 14:56
<p>Диляра Галиуллина. Фото © <a href="https://www.kazan.kp.ru/daily/27277/4413150/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kp.ru</a></p>

Диляра Галиуллина. Фото © Kp.ru

Во время вооружённого нападения на казанскую гимназию № 175 учителя и сотрудники учреждения действовали героически, прикрывая собой учеников. Так, классная руководительница 8 "А" Диляра Галиуллина попыталась задержать Ильяза Галявиева, бросив в него горшок с цветком. Это не остановило разъярённого преступника, он дважды выстрелил в учительницу. Однако за те секунды, пока Галиуллина пыталась дать отпор убийце, многие школьники успели спрятаться за партами.

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В результате у Галиуллиной оказались серьёзно повреждены обе руки. В Казани женщине сделали операцию и установили аппараты Илизарова. А в Москве ей предстоит ряд хирургических вмешательств, в том числе и установка пластикового протеза вместо повреждённой кости руки.

"Перед перевозкой в Москву нас пустили к жене. Она спросила про детей. Знает, что семеро мертвы. А кто именно умер, мы ей сообщать не стали", — рассказал сайту kp.ru супруг Диляры.

По словам близких, на протяжении последних четырёх лет Галиуллина трудится в гимназии № 175. За годы работы женщина сильно привыкла к ученикам и коллективу. У самой Диляры двое детей — 17-летняя дочь и 12-летний сын. Сейчас семья и близкие ждут выздоровления женщины и её возвращения домой.

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Ранее Лайф писал, что в школе, куда перевели учеников казанской гимназии № 175, усилили охрану за счёт Росгвардии. Также сообщается, что учебное заведение оснащено металлоискателем, магнитной плёнкой, тревожными кнопками и 18 камерами.

Напомним, стрельба в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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