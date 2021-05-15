"Стрижи" и "Русские витязи" отметили 30-летие грандиозным авиашоу в подмосковной Кубинке

В подмосковной Кубинке "Стрижи" и "Русские витязи" отмечают 30-летие грандиозным авиашоу. Видео © Пресс-служба Федерации самолётного спорта Москвы

Сегодня на аэродроме Кубинка в Московской области проходит уникальное шоу, посвящённое 30-летию образования известных во всём мире авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи". Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Федерации самолётного спорта (ФСС) Москвы.

В рамках лётной программы сегодняшнего мероприятия выступила с поздравлением пилотажная группа "Первый полёт", в состав которой входят абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу.

"Сегодня я рад, что нашей пилотажной группе представилась уникальная возможность выступить и поздравить коллег. С 30-летним юбилеем, друзья!" — сказал чемпион Европы по высшему пилотажу, глава ФСС и руководитель пилотажной группы "Первый полёт" Дмитрий Самохвалов.

Для посетителей авиашоу экипажи приготовили самые зрелищные фигуры. Так, впервые на глазах у изумлённой публики в небо поднялись одновременно девять "Стрижей" и продемонстрировали легендарный "Кубинский бриллиант" (совместное построение двух пилотажных групп, в котором задействованы истребители Су-35с).

В свою очередь "Русские витязи" выполнили одиночный, групповой и встречный пилотаж. Ещё свои программы к праздничному мероприятию подготовили экипажи пилотажной группы "Беркуты" — на вертолётах Ми-28Н, а также "Реакторы" и "Первый полёт".

Как уточняет ФСС, в течение дня на аэродроме в Кубинке будут развёрнуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и пункты вузов Воздушно-космических сил России. Там всем желающим расскажут о требованиях для будущих военнослужащих.