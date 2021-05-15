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В Екатеринбурге 82-летнего тренера по фехтованию заподозрили в педофилии

Пострадавшие девочки много лет хранили молчание об откровенных тренировках со взрослым педагогом.

15 мая, 14:38
<p>Борис Александров. Фото © <a href="https://www.rusfencing.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация фехтования России</a></p>

Борис Александров. Фото © Федерация фехтования России

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело в отношении 82-летнего вице-президента Федерации фехтования Свердловской области Бориса Александрова. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера при общении с 11-летней ученицей в 2016 году. Недавно мама потерпевшей написала заявление в правоохранительные органы — о том, что произошло с её дочерью, женщина не знала, так как девочка все эти годы хранила молчание.

Также не рассказывали о случившемся и другие жертвы Бориса. Однако сайту kp.ru удалось связаться с бывшими ученицами физрука, заподозренного в педофилии, которые раскрыли шокирующие подробности тренировок по фехтованию со взрослым педагогом. По словам Марии, Александров более двадцати лет назад работал у неё в школе учителем физкультуры и параллельно вёл занятия по фехтованию. В тренерской мужчина часто собирал девочек, где трогал их за интимные места.

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Кроме того, Александров якобы приглашал к себе домой несовершеннолетних учениц "почистить рапиры". Как утверждает одна из его бывших подопечных Мария, оказавшись наедине с её подругой, мужчина засовывал свои руки девочке в трусы. О случившемся в квартире учителя подружки никому не рассказали, поскольку побоялись, что их не так поймут.

Теперь тренеру грозит до 20 лет колонии строгого режима. К слову, сам Борис категорически отрицает свою вину. Также мужчина заявил, что даже не помнит имени девочки, которая утверждает, что он домогался её в 2016 году.

"Как мне дальше жить с таким позором?! Я уже не могу работать, на уколах живу. Мне жить не хочется, понимаете?!" — сказал он журналистам.

Добавим, что в СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев по этому делу.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве арестовали владельца группы в "Вотсапе" за вовлечение восьмерых детей в съёмки порно. Извращенец находил жертв в социальной сети Likee, втирался к детям в доверие, предлагал делать интимные снимки и выкладывать их в группу в мессенджере, где на фото смотрели другие участники.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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