В Екатеринбурге 82-летнего тренера по фехтованию заподозрили в педофилии

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело в отношении 82-летнего вице-президента Федерации фехтования Свердловской области Бориса Александрова. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера при общении с 11-летней ученицей в 2016 году. Недавно мама потерпевшей написала заявление в правоохранительные органы — о том, что произошло с её дочерью, женщина не знала, так как девочка все эти годы хранила молчание.

Также не рассказывали о случившемся и другие жертвы Бориса. Однако сайту kp.ru удалось связаться с бывшими ученицами физрука, заподозренного в педофилии, которые раскрыли шокирующие подробности тренировок по фехтованию со взрослым педагогом. По словам Марии, Александров более двадцати лет назад работал у неё в школе учителем физкультуры и параллельно вёл занятия по фехтованию. В тренерской мужчина часто собирал девочек, где трогал их за интимные места.

Кроме того, Александров якобы приглашал к себе домой несовершеннолетних учениц "почистить рапиры". Как утверждает одна из его бывших подопечных Мария, оказавшись наедине с её подругой, мужчина засовывал свои руки девочке в трусы. О случившемся в квартире учителя подружки никому не рассказали, поскольку побоялись, что их не так поймут.

Теперь тренеру грозит до 20 лет колонии строгого режима. К слову, сам Борис категорически отрицает свою вину. Также мужчина заявил, что даже не помнит имени девочки, которая утверждает, что он домогался её в 2016 году.

"Как мне дальше жить с таким позором?! Я уже не могу работать, на уколах живу. Мне жить не хочется, понимаете?!" — сказал он журналистам.

Добавим, что в СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев по этому делу.