ФАС определила предельную отпускную цену вакцины "Спутник лайт"

Федеральная антимонопольная служба установила, что цена на российскую вакцину "Спутник лайт" должна быть не выше 342,36 рубля за дозу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину "Спутник лайт". Она составит 342,36 рубля без НДС за дозу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина "Спутник лайт" является аналогом первого компонента препарата "Спутник V" и станет четвёртой вакциной от коронавирусной инфекции отечественного производства. В ФАС также напомнили, что на данный момент в России для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины, предельные цены на которые ранее были согласованы ФАС России. Все они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, подчеркнули в ведомстве.