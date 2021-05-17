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ФАС определила предельную отпускную цену вакцины "Спутник лайт"

Препарат является аналогом первого компонента отечественной вакцины "Спутник V".

17 мая, 06:50
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин </p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Федеральная антимонопольная служба установила, что цена на российскую вакцину "Спутник лайт" должна быть не выше 342,36 рубля за дозу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину "Спутник лайт". Она составит 342,36 рубля без НДС за дозу", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что вакцина "Спутник лайт" является аналогом первого компонента препарата "Спутник V" и станет четвёртой вакциной от коронавирусной инфекции отечественного производства. В ФАС также напомнили, что на данный момент в России для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины, предельные цены на которые ранее были согласованы ФАС России. Все они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, подчеркнули в ведомстве.

В январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация им. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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