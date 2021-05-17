Мужчина с ножом напал на прохожих в сквере в Екатеринбурге
Полицейским, приехавшим на место происшествия, удалось задержать подозреваемого.
Фото © LIFE
Мужчина с ножом напал на прохожих в сквере в Екатеринбурге. Видео © LIFE
Полиция в Екатеринбурге оцепила сквер на улице Челюскинцев, где был замечен мужчина с ножом. По данным источника Лайфа, он успел ранить троих прохожих. Живы они или погибли, пока уточняется.
По предварительным данным, полицейские при попытке задержания ранили предполагаемого нападавшего. Очевидцы рассказывают, что слышали три выстрела. Сейчас злоумышленник находится в больнице.
Ранее Лайф рассказывал, как на Ставрополье женщина зарезала экс-сожителя из-за нежелания вновь сойтись. На видео, снятом очевидцами, видны лужи крови, а также мужчина, который пытается ползти. Вокруг него — множество людей и носилки. В итоге пострадавшего госпитализировали, однако от обильной потери крови он умер в больнице.
Комментариев: 0