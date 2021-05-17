Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Мужчина с ножом напал на прохожих в сквере в Екатеринбурге

Полицейским, приехавшим на место происшествия, удалось задержать подозреваемого.

17 мая, 07:28
3043

Фото © LIFE

Мужчина с ножом напал на прохожих в сквере в Екатеринбурге. Видео © LIFE

Полиция в Екатеринбурге оцепила сквер на улице Челюскинцев, где был замечен мужчина с ножом. По данным источника Лайфа, он успел ранить троих прохожих. Живы они или погибли, пока уточняется.

По предварительным данным, полицейские при попытке задержания ранили предполагаемого нападавшего. Очевидцы рассказывают, что слышали три выстрела. Сейчас злоумышленник находится в больнице.

На Кубани мужчина зарубил топором родителей и брата, после чего пытался покончить с собой

На Кубани мужчина зарубил топором родителей и брата, после чего пытался покончить с собой

Ранее Лайф рассказывал, как на Ставрополье женщина зарезала экс-сожителя из-за нежелания вновь сойтись. На видео, снятом очевидцами, видны лужи крови, а также мужчина, который пытается ползти. Вокруг него — множество людей и носилки. В итоге пострадавшего госпитализировали, однако от обильной потери крови он умер в больнице.

Ревнивый украинский студент застукал возлюбленную с преподавателем и зарезал обоих

Ревнивый украинский студент застукал возлюбленную с преподавателем и зарезал обоих

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мать убитой из-за Audi россиянки потребовала от её похитителей 30 млн рублей

вчера в 11:21

"Стрелял в спину": В Иркутске росгвардеец при задержании убил мужчину возле ночного клуба

вчера в 11:07

В Рязани расследуют загадочную смерть прокурора, основная версия — доведение до самоубийства

вчера в 22:38

ХАМАС опроверг сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

вчера в 23:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1