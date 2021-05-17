Мужчина с ножом напал на прохожих в сквере в Екатеринбурге. Видео © LIFE

Полиция в Екатеринбурге оцепила сквер на улице Челюскинцев, где был замечен мужчина с ножом. По данным источника Лайфа, он успел ранить троих прохожих. Живы они или погибли, пока уточняется.

По предварительным данным, полицейские при попытке задержания ранили предполагаемого нападавшего. Очевидцы рассказывают, что слышали три выстрела. Сейчас злоумышленник находится в больнице.