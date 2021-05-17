Три российских банка позволят клиентам снимать деньги с чужой карты

Ряд российских банков в 2022 году планируют протестировать сервис по снятию наличных в банкомате третьими лицами. В мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код, с помощью которого другой человек сможет забрать деньги или, наоборот, пополнить счёт.

Как пишет газета "Известия", в тестировании системы примут участие банк "Открытие", УБРиР ("Уральский банк реконструкции и развития") и СКБ-банк. Из плюсов отмечается, что система снятия и внесения средств с помощью QR-кода упростит доступ к наличным.

Однако система далеко не идеальна, отмечают эксперты. Уже сейчас они предупреждают о риске мошенничества. Так, по словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, вполне вероятно, что мошенники научатся перехватывать QR-коды при их пересылке. Также не исключено, что злоумышленник, работая в банке и имея доступ к системе, сможет самостоятельно генерировать код и передать его третьему лицу. Вероятен и ещё один способ мошенничества — обыкновенный подбор QR-кода.