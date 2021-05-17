СМИ: В России может быть расширено применение маткапитала

В России может быть расширена область применения материнского капитала. С таким предложением вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Так, отмечается, что Голикова предложила разрешить использование маткапитала для строительства и реконструкции жилья сразу после рождения ребёнка. Сегодня сделать это можно лишь по достижении малышом трёхлетнего возраста. Кроме того, зампред правительства призвала позволить россиянам тратить материнский капитал на образовательные услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями.

Если глава государства согласится внести перечисленные изменения в российское законодательство, то соответствующий документ будет подготовлен Минтрудом РФ. Однако пока министерство подобных поручений не получало.