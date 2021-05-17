Названа причина поножовщины в сквере Екатеринбурга, в результате которой погибло три человека

Сквер Екатеринбурга, где утром зарезали трёх человек. Видео © LIFE

Тройное убийство в Екатеринбурге произошло из-за распития участниками алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Как рассказали в ведомстве, компания мужчин распивала спиртное в парке. В один момент между ними завязался конфликт, в ходе которого один из собутыльников достал нож. При попытке задержать подозреваемого полицейским пришлось применить оружие.

"Предупредительный выстрел в воздух пыл вооружённого гражданина не охладил, после чего был произведён ещё один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу", — говорится в сообщении регионального управления СК.

Сейчас следователи устанавливают личности погибших. В ближайшее время по факту тройного убийства будет возбуждено уголовное дело.