Названа причина поножовщины в сквере Екатеринбурга, в результате которой погибло три человека
Сейчас следователи устанавливают личности погибших, а раненый убийца находится в больнице.
Сквер Екатеринбурга, где утром зарезали трёх человек. Видео © LIFE
Тройное убийство в Екатеринбурге произошло из-за распития участниками алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Как рассказали в ведомстве, компания мужчин распивала спиртное в парке. В один момент между ними завязался конфликт, в ходе которого один из собутыльников достал нож. При попытке задержать подозреваемого полицейским пришлось применить оружие.
"Предупредительный выстрел в воздух пыл вооружённого гражданина не охладил, после чего был произведён ещё один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу", — говорится в сообщении регионального управления СК.
Сейчас следователи устанавливают личности погибших. В ближайшее время по факту тройного убийства будет возбуждено уголовное дело.
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