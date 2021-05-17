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Названа причина поножовщины в сквере Екатеринбурга, в результате которой погибло три человека

Сейчас следователи устанавливают личности погибших, а раненый убийца находится в больнице.

17 мая, 07:50
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Сквер Екатеринбурга, где утром зарезали трёх человек. Видео © LIFE

Тройное убийство в Екатеринбурге произошло из-за распития участниками алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Как рассказали в ведомстве, компания мужчин распивала спиртное в парке. В один момент между ними завязался конфликт, в ходе которого один из собутыльников достал нож. При попытке задержать подозреваемого полицейским пришлось применить оружие.

Мужчина с ножом напал на прохожих в сквере в Екатеринбурге

Мужчина с ножом напал на прохожих в сквере в Екатеринбурге

"Предупредительный выстрел в воздух пыл вооружённого гражданина не охладил, после чего был произведён ещё один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу", — говорится в сообщении регионального управления СК.

Сейчас следователи устанавливают личности погибших. В ближайшее время по факту тройного убийства будет возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал, что на Кубани мужчина зарубил топором родителей и брата, после чего поджёг дом и попытался покончить с собой.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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