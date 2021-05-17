В Казани столкнулись два трамвая, четыре человека пострадали
В результате оба транспортных средства сошли с рельсов и парализовали движение.
Фото © LIFE
В Казани произошло необычное ДТП — друг в друга въехали два трамвая. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.
Столкновение произошло около семи часов утра. По данным источника Лайфа, водитель одного трамвая не выбрал безопасную скорость и дистанцию и врезался в другой, после чего транспортные средства сошли с рельсов и перегородили проезд.
В результате происшествия пострадали оба водителя и два кондуктора, кроме того, серьёзно повреждён один из вагонов. На месте работают аварийные и экстренные службы.
Ранее Лайф писал о столкновении трамвая и внедорожника в Самаре, в результате которого последний перевернулся и снёс фонарный столб. По словам очевидцев аварии, в салоне машины находился только водитель.
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