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В Казани столкнулись два трамвая, четыре человека пострадали

В результате оба транспортных средства сошли с рельсов и парализовали движение.

17 мая, 07:47

Фото © LIFE

Из-за несоблюдения скоростного режима в Казани столкнулись два трамвая. Видео с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Казани произошло необычное ДТП — друг в друга въехали два трамвая. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.

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Столкновение произошло около семи часов утра. По данным источника Лайфа, водитель одного трамвая не выбрал безопасную скорость и дистанцию и врезался в другой, после чего транспортные средства сошли с рельсов и перегородили проезд.

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В результате происшествия пострадали оба водителя и два кондуктора, кроме того, серьёзно повреждён один из вагонов. На месте работают аварийные и экстренные службы.

Ранее Лайф писал о столкновении трамвая и внедорожника в Самаре, в результате которого последний перевернулся и снёс фонарный столб. По словам очевидцев аварии, в салоне машины находился только водитель.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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