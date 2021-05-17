В Казани столкнулись два трамвая, четыре человека пострадали

Из-за несоблюдения скоростного режима в Казани столкнулись два трамвая. Видео с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Казани произошло необычное ДТП — друг в друга въехали два трамвая. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.

Столкновение произошло около семи часов утра. По данным источника Лайфа, водитель одного трамвая не выбрал безопасную скорость и дистанцию и врезался в другой, после чего транспортные средства сошли с рельсов и перегородили проезд.

В результате происшествия пострадали оба водителя и два кондуктора, кроме того, серьёзно повреждён один из вагонов. На месте работают аварийные и экстренные службы.