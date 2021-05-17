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Рошаль — о состоянии пострадавших детей из Казани: Радоваться пока рано

Одному из раненных при стрельбе может грозить ампутация конечностей, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

17 мая, 08:09
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<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Двое школьников, пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии, остаются в крайне тяжёлом состоянии. У одного из них ранение брюшной полости, у второго — конечностей. Оба ребёнка находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"Второй мальчик с краш-синдромом (возникает при сжатии участков тела. — Прим. ред.). Это очень серьёзная болезнь, когда решается вопрос об ампутации конечности", — рассказал kp.ru президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

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Говоря о состоянии пострадавших на ближайшую перспективу, Рошаль надеется на благоприятные перспективы, однако, по словам врача, пока радоваться рано. При этом он отметил, что НИИ обладает наибольшим опытом не только в России, но и в мире по лечению детей с краш-синдромом.

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Напомним, стрельба в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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