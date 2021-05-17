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На Таймыре произошла утечка дизельного топлива

В Таймырской топливной компании заявили об утечке 20 литров горючего, а в МЧС — о 200 литрах.

17 мая, 08:46
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Утечка дизельного топлива из резервуара произошла на территории Таймырской топливной компании — одной из структур "Норникеля" в Дудинке. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель экстренных служб.

"На территории Таймырской топливной компании происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из ёмкости 20 тысяч кубических метров", — заявил источник агентства.

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В "Норникеле" заявили, что вылилось всего 20 литров горючего и такой объём не опасен для окружающей среды. Однако в МЧС сообщили о 200 литрах.

Чтобы минимизировать риски, топливо из резервуара перекачали в резервные свободные ёмкости. "Норникель" доложил о произошедшем во все надзорные органы.

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Напомним, в мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС. В марте 2021 года Норильско-таймырская энергетическая компания выплатила все 146,2 млрд рублей компенсации за ущерб окружающей среде после разлива топлива.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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