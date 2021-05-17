На Таймыре произошла утечка дизельного топлива

Утечка дизельного топлива из резервуара произошла на территории Таймырской топливной компании — одной из структур "Норникеля" в Дудинке. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель экстренных служб.

"На территории Таймырской топливной компании происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из ёмкости 20 тысяч кубических метров", — заявил источник агентства.

В "Норникеле" заявили, что вылилось всего 20 литров горючего и такой объём не опасен для окружающей среды. Однако в МЧС сообщили о 200 литрах.

Чтобы минимизировать риски, топливо из резервуара перекачали в резервные свободные ёмкости. "Норникель" доложил о произошедшем во все надзорные органы.