На Таймыре произошла утечка дизельного топлива
В Таймырской топливной компании заявили об утечке 20 литров горючего, а в МЧС — о 200 литрах.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Утечка дизельного топлива из резервуара произошла на территории Таймырской топливной компании — одной из структур "Норникеля" в Дудинке. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель экстренных служб.
"На территории Таймырской топливной компании происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из ёмкости 20 тысяч кубических метров", — заявил источник агентства.
В "Норникеле" заявили, что вылилось всего 20 литров горючего и такой объём не опасен для окружающей среды. Однако в МЧС сообщили о 200 литрах.
Чтобы минимизировать риски, топливо из резервуара перекачали в резервные свободные ёмкости. "Норникель" доложил о произошедшем во все надзорные органы.
Напомним, в мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС. В марте 2021 года Норильско-таймырская энергетическая компания выплатила все 146,2 млрд рублей компенсации за ущерб окружающей среде после разлива топлива.
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